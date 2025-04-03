В этом году в Перми разработают проект реконструкции базы «Пермские медведи»

В 2025 году краевые власти займутся разработкой проекта реконструкции комплекса «Пермские медведи». В этом году планируется подготовить проектно-сметную документацию для биатлонного комплекса с последующим прохождением экспертизы. Об этом пишет «Business Class».
По информации Минспорта региона, если заключение экспертизы будет положительным, уже зимой начнутся работы по созданию лыжероллерной трассы. Также в этом году разработают проект капитального ремонта существующих зданий на территории комплекса.
Комплекс «Пермские медведи» находится в микрорайоне Запруд, по адресу: улица Спортивная, 22. В 2026 году на капитальный ремонт здания планируется выделить 200 миллионов рублей из краевого бюджета. В следующие два года будет выделено еще по 400 миллионов рублей на поэтапную реконструкцию комплекса и строительство лыжероллерной трассы.
На данный момент власти региона занимаются изменением функционального зонирования территории комплекса. Все здания на его территории признаны аварийными и закрыты, однако продолжают работать два вагончика для переодевания, а также проложены лыжные трассы.