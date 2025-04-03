В этом году в Перми разработают проект реконструкции базы «Пермские медведи»

Комплекс «Пермские медведи» находится в микрорайоне Запруд, по адресу: улица Спортивная, 22. В 2026 году на капитальный ремонт здания планируется выделить 200 миллионов рублей из краевого бюджета. В следующие два года будет выделено еще по 400 миллионов рублей на поэтапную реконструкцию комплекса и строительство лыжероллерной трассы.