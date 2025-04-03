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Рейсы из Омска в Иркутск будут выполняться трижды в неделю

Из Иркутска туристы путешествуют на озеро Байкал.

Источник: Om1 Омск

В весенне-летний период авиакомпания S7 Airlines будет выполнять рейсы из Омска в Иркутск трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Самолёты будут вылетать из Омска в 13:05, а прибывать в Иркутск в 18:05. Такие расписания удобны для пассажиров, которые могут стыковать рейсы с другими направлениями, в том числе на Дальний Восток и в Китай.

Кроме того, Иркутск привлекает туристов не только как отправная точка для поездок на Байкал, но и как город с богатой культурной жизнью и архитектурными достопримечательностями.