Рейсы из Омска в Иркутск будут выполняться трижды в неделю

В весенне-летний период авиакомпания S7 Airlines будет выполнять рейсы из Омска в Иркутск трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.
Самолёты будут вылетать из Омска в 13:05, а прибывать в Иркутск в 18:05. Такие расписания удобны для пассажиров, которые могут стыковать рейсы с другими направлениями, в том числе на Дальний Восток и в Китай.
Кроме того, Иркутск привлекает туристов не только как отправная точка для поездок на Байкал, но и как город с богатой культурной жизнью и архитектурными достопримечательностями.