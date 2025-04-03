Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии оценили ущерб от новых пошлин США

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Новые американские пошлины могут обойтись Германии убытками в 200 миллиардов евро за четыре года президентства в США Дональда Трампа, для ЕС — в 750 миллиардов евро, свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW).

Источник: © РИА Новости

«Совокупный экономический ущерб ФРГ за четыре года пребывания Трампа в должности может составить около 200 миллиардов евро, а ЕС — около 750 миллиардов евро», — сообщается в пресс-релизе IW.

Отмечается, что в таком случае ВВП Германии в 2028 году будет примерно на полтора процента ниже, чем без пошлин.

По мнению института, ЕС вступил в новую фазу торгового конфликта с США, и пришла пора действовать «с позиции силы».

В свою очередь немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) прогнозирует, что реальный ВВП Германии сократится примерно на 0,49% в течение года из-за пошлин. Это приведет к экономическому ущербу в размере около 21 миллиарда евро, сообщила газета Handelsblatt.

Однако, как считают в IfW, наибольший ущерб пошлины наносят самим США: в краткосрочной перспективе они приведут к падению реального ВВП США на 1,92%.

«США сильнее всего бьют по самим себе», — приводит газета слова экономиста Джулиана Хинца.

Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс.