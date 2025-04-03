В Германии оценили ущерб от новых пошлин США

«Совокупный экономический ущерб ФРГ за четыре года пребывания Трампа в должности может составить около 200 миллиардов евро, а ЕС — около 750 миллиардов евро», — сообщается в пресс-релизе IW.
Отмечается, что в таком случае ВВП Германии в 2028 году будет примерно на полтора процента ниже, чем без пошлин.
По мнению института, ЕС вступил в новую фазу торгового конфликта с США, и пришла пора действовать «с позиции силы».
В свою очередь немецкий Институт мировой экономики Киля (IfW Kiel) прогнозирует, что реальный ВВП Германии сократится примерно на 0,49% в течение года из-за пошлин. Это приведет к экономическому ущербу в размере около 21 миллиарда евро, сообщила газета Handelsblatt.
Однако, как считают в IfW, наибольший ущерб пошлины наносят самим США: в краткосрочной перспективе они приведут к падению реального ВВП США на 1,92%.
«США сильнее всего бьют по самим себе», — приводит газета слова экономиста Джулиана Хинца.
Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной — чтобы вместо дефицита был баланс.