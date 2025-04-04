Sony окончательно прекратила продажи PlayStation 4 по всему миру

По данным Twisted Voxel, производство и поставки приставки прекращены не только в Японии, но и по всему миру, поэтому приобрести новое устройство уже невозможно. Авторы материала отмечают, что этот шаг был ожидаемым, поскольку актуальная модель PlayStation 5 остается на рынке уже почти пять лет.