Sony окончательно прекратила продажи PlayStation 4 по всему миру

Японская корпорация Sony полностью прекратила продажи игровой консоли PlayStation 4, сообщает издание Twisted Voxel.
Журналисты обратили внимание, что в конце марта 2024 года Sony обновила официальный японский сайт PlayStation. В разделе, посвященном PS4, появилось уведомление о полном завершении продаж консоли в Японии. Кроме того, компания убрала из ассортимента и усовершенствованную модель — PS4 Pro.
По данным Twisted Voxel, производство и поставки приставки прекращены не только в Японии, но и по всему миру, поэтому приобрести новое устройство уже невозможно. Авторы материала отмечают, что этот шаг был ожидаемым, поскольку актуальная модель PlayStation 5 остается на рынке уже почти пять лет.
Журналисты напомнили, что PS4 была официально представлена в феврале 2013 года, а её выпуск стартовал в ноябре того же года, заменив предыдущее поколение — PlayStation 3. Консоль восьмого поколения конкурировала с Xbox One от Microsoft, а также с Wii U и Switch от Nintendo.
Между тем на маркетплейсах увеличился спрос на игровые приставки PlayStation и Xbox более чем в два раза на фоне данных о вероятном запрете их поставок из Евросоюза.