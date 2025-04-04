Глава РФПИ Дмитриев: экономика РФ функционирует, несмотря на санкции

Ранее Кирилл Дмитриев подвел итоги визита в Вашингтон, где обсудил с представителями администрации Дональда Трампа ключевые вопросы российско-американских отношений. Кроме того, стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций предложил американским партнёрам посетить Россию.