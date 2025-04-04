Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев: экономика РФ функционирует, несмотря на санкции

Значительная часть россиян рассматривает ограничения как возможность снизить зависимость от западных государств.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN, подводя итоги визита в Вашингтон, отметил, что российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.

По его мнению, экономическая ситуация в стране остается стабильной.

Дмитриев также подчеркнул, что значительная часть россиян рассматривает ограничения как возможность снизить зависимость от западных государств и укрепить самостоятельность экономики.

Ранее Кирилл Дмитриев подвел итоги визита в Вашингтон, где обсудил с представителями администрации Дональда Трампа ключевые вопросы российско-американских отношений. Кроме того, стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций предложил американским партнёрам посетить Россию.