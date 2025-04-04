Глава РФПИ Дмитриев: экономика РФ функционирует, несмотря на санкции

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN, подводя итоги визита в Вашингтон, отметил, что российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкционное давление со стороны Запада.
По его мнению, экономическая ситуация в стране остается стабильной.
Дмитриев также подчеркнул, что значительная часть россиян рассматривает ограничения как возможность снизить зависимость от западных государств и укрепить самостоятельность экономики.
Ранее Кирилл Дмитриев подвел итоги визита в Вашингтон, где обсудил с представителями администрации Дональда Трампа ключевые вопросы российско-американских отношений. Кроме того, стало известно, что глава Российского фонда прямых инвестиций предложил американским партнёрам посетить Россию.