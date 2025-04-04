Высокой ключевой ставке приходит конец

— У золота два плюса — привязка к доллару и прибыльность в периоды повышенной неопределенности в мировой экономике. Но я бы советовал быть осторожнее с этим активом после того роста, который был в прошлом году. Хотя одной из причин подорожания золота был приход в США к власти Трампа, который добавил неопределенности в перспективах мировой торговли. И при его президентстве разумно иметь такой защитный актив в портфеле. Но основную ставку на него делать не нужно: есть более понятные инструменты, чтобы заработать. Я говорю о немонетарном, нефизическом золоте. Что касается слитков, то это еще и расходы на хранение, что снижает его доходность.