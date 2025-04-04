Высокой ключевой ставке приходит конец

Ответ на вопрос, куда вложить деньги, зависит от того, насколько инвестор готов рисковать.
Банки будут уменьшать проценты по вкладам, ожидая снижения ключевой ставки. Когда ЦБ начнет смягчать денежно-кредитную политику, депозиты будут менее привлекательными. Какие инструменты могут стать альтернативами вкладам, и стоит ли сейчас покупать доллары и ценные бумаги, URA.RU рассказал главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
— Ключевая ставка осталась на уровне 21 процента, однако российские банки уже начали снижать ставки по вкладам. С чем это связано, и стоит ли ждать дальнейшего снижения процентов по депозитам?
К концу года ставка ЦБ снизится до 16%, полагает Олег КузьминФото: предоставлено компанией «Ренессанс Капитал» © URA.RU.
— Да, стоит — и депозитных, и кредитных. Ключевую роль здесь сыграло решение Банка России в конце декабря не повышать ключевую ставку. Тогда все ждали, что она вырастет до 23−24 процентов, но этого не произошло. И рынок это воспринял как-то, что пик ставки с высокой долей вероятности уже достигнут. И банки перестали закладывать ее дальнейший рост в своих условиях по кредитам и депозитам.
Банки строят свою ценовую политику в том числе на представлении о том, какой будет ключевая ставка в дальнейшем. Проценты по вкладам могут еще снизиться весной в ожидании уменьшения ставки регулятора и, конечно, продолжат снижаться, когда в действиях ЦБ действительно произойдет разворот. Поэтому, если у вкладчиков есть желание зафиксировать высокие проценты на длительный срок, имеет смысл сейчас положить деньги на долгосрочный депозит.
— Какое снижение ставки допускаете в этом году?
— Мы ожидаем, что к концу года ставка ЦБ будет снижена до 16 процентов. Та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, — скорее исключение не только в российской, но и в мировой практике: ставки высокие и в номинальном выражении, и в реальном, за вычетом инфляции.
Через три-шесть месяцев доллар будет стоить выше 90 рублей, прогнозирует экспертФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
С другой стороны, ключевую ставку «как раньше», то есть ниже 10 процентов, мы вряд ли увидим в обозримой перспективе — для этого нужны существенные улучшения геополитической ситуации.
— На фоне укрепления рубля в качестве альтернативы депозитам стали рассматривать доллар, ожидая, что он скоро снова подорожает. Стоит ли покупать иностранную валюту сейчас, или, может быть, наоборот, рубль может укрепляться дальше, и это сигнал к продаже?
— Рубль укрепился по нескольким причинам. Это и сезонность, и существенные продажи валюты экспортерами. Но во многом, конечно, это отражает и надежды на снижение геополитической напряженности. В зависимости от того, как будут развиваться события, справедливый курс доллара для этого года, по нашим оценкам, составляет от 80 до 100 рублей.
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При этом чем сложнее ситуация, тем проще может быть подход к анализу. В 2021 году среднегодовой курс доллара составил 74 рубля. Если мы скорректируем его с учетом накопленной инфляции в развитых странах и в России, то это будет соответствовать 91 рублю за доллар в этом году.
Есть и другие объективные факторы, которые говорят в пользу ослабления рубля. Это конец благоприятного для российской валюты сезона, восстановление импорта. Также сохраняется определенный отток капитала из России. Мы рассчитываем через три-шесть месяцев на курс выше 90 рублей.
Поэтому сейчас благоприятное время для покупки валюты. Особенно для тех, кто готовится к отпуску и планирует поездку за рубеж. Стоит обменять деньги сейчас, купить билеты — укрепление рубля нашло отражение в ценах.
Физлица стали основными участниками торгов на российском фондовом рынке после ухода западных инвесткомпанийФото: Максим Кимерлинг © URA.RU.
Если говорить о покупке валюты как об инвестициях, то наличная иностранная валюта сохраняет свою привлекательность, хотя бы для диверсификации, хотя и не приносит текущего дохода. Из более интересных вариантов можно рассматривать валютные облигации, которые привязаны к курсу, а также позволяют получать какой-то процентный доход.
— В прошлом году активно рос рынок акций, во многом за счет частных инвесторов. Доля физлиц в общем объеме торгов акциями составила три четверти. Чем обоснован интерес россиян к этому инструменту? Что происходит с рынком акций в этом году, стоит ли активнее на него заходить?
— Физические лица стали основными участниками торгов на российском фондовом рынке после шока деглобализации 2022 года. До этого основная доля приходилась на иностранных институциональных инвесторов, но три года назад они ушли с нашего рынка. И российская, и международная практики показывают, что в долгосрочном периоде акции способны дать самую высокую доходность.
Но ценам на акции также свойственна высокая волатильность, и в целом это инструмент с высокой степенью риска. Поэтому, если есть планы забрать вложенные средства через какой-то определенный период, это может быть не самый удачный момент для их продажи.
Если российско-американские переговоры не дадут результата, цены на акции компаний РФ снизятсяФото: Official White House / Shealah Craighead.
Котировки акций на российском рынке будут во многом зависеть от развития геополитической ситуации. В сегодняшних ценах уже заложены значительные надежды на восстановление политического диалога между Россией и западными странами. Теперь нужно, чтобы эти переговоры к чему-то привели. Если результат не будет достигнут, цены на российские активы снизятся. Внешний фактор остается основным, но есть и внутренние: снижение ключевой ставки во второй половине года будет поддерживать котировки российских ценных бумаг.
— На какие активы следует обратить внимание тем, кто хочет инвестировать в фондовый рынок?
— В обозримой перспективе в России хорошую доходность могут показать акции финансового сектора и отдельных компаний, ориентированных на внутренний спрос. Перспективы экспортных секторов будут во многом зависеть от того, где найдет новое равновесие курс рубля. Если это уровень ближе к 100 рублям за доллар, то это неплохой для них вариант, если ближе к 80 — к таким бумагам нужно будет относиться очень осторожно. При среднем варианте — 90 рублей и чуть более — нужно уже смотреть на другие детали по конкретным компаниям.
— В качестве альтернативы депозитам рассматривают облигации, в том числе федерального займа, в продвижении которых заинтересовано государство. Какова сегодня их доходность, в чем плюсы и минусы по сравнению со вкладами? Каким инвесторам подходит этот инструмент?
Золото в слитках — сложный инструмент для частных инвесторов из-за расходов на хранениеФото: Илья Московец © URA.RU.
— Облигации — более консервативный инструмент с меньшей волатильностью, чем акции. Сейчас доходность длинных облигаций около 15 процентов, коротких — выше. Основное их отличие от депозитов — в возможности зафиксировать доходность на более длительный срок. Открыть депозит на семь или десять лет нельзя, но можно купить облигации федерального займа, и тогда через десять лет доход будет с теми условиями, которые предлагаются сейчас.
Причем 15 процентов — это доходность к погашению, а если купить облигацию с достаточно высоким купоном, который может составлять 11−12 процентов, то в течение срока действия бумаги инвестор будет получать соответствующие выплаты.
Второе отличие в том, что по депозиту проценты теряются, если вам потребуется его досрочно погасить. А облигации можно в любой момент продать. Правда, у них есть и минус: депозит вы в худшем случае закроете по номиналу — заберете столько, сколько положили, а цена облигаций может как вырасти, так и снизиться.
— Аналитики отмечают, что золото в этом году скорее всего продолжит расти в цене. Популярен ли этот инструмент в России?
Недвижимость — не самый ликвидный актив: ее намного сложнее продать, чем акции или валютуФото: Размик Закарян © URA.RU.
— У золота два плюса — привязка к доллару и прибыльность в периоды повышенной неопределенности в мировой экономике. Но я бы советовал быть осторожнее с этим активом после того роста, который был в прошлом году. Хотя одной из причин подорожания золота был приход в США к власти Трампа, который добавил неопределенности в перспективах мировой торговли. И при его президентстве разумно иметь такой защитный актив в портфеле. Но основную ставку на него делать не нужно: есть более понятные инструменты, чтобы заработать. Я говорю о немонетарном, нефизическом золоте. Что касается слитков, то это еще и расходы на хранение, что снижает его доходность.
— Недвижимость принято считать самым надежным инструментом инвестиций. Но так ли это сегодня, учитывая высокие кредитные ставки и падение спроса? Какие объекты могут быть привлекательны для инвесторов и на каких условиях?
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— Действительно, в России недвижимость считается безопасным активом. Но программа льготной ипотеки в ее прежнем, широкодоступном виде, сильно раздула рынок, и цены резко выросли. Сейчас программа сворачивается, плюс в этом году мы ждем «просадки» экономики на фоне сокращения бюджетного стимулирования и высоких ставок. Обычно в такие периоды сектор недвижимости, в первую очередь, коммерческой неважно себя чувствует.
Когда ставки начнут снижаться, некоторая часть сбережений может пойти с высокодоходных сегодня депозитов в недвижимость, хотя, опять же, более понятным кажется переход части этих средств на рынки акций и облигаций. В любом случае надо понимать, что это менее ликвидный актив, чем любой финансовый инструмент или иностранная валюта.
Если нужно продать акции или доллары, как правило, это можно сделать достаточно быстро, а с квартирой нужно найти покупателя, что может затянуться по времени. Цены на недвижимость вряд ли будут падать, но, на мой взгляд, другие активы выглядят более привлекательными.
— Подведем итог: каков сегодня оптимальный портфель инвестора? Как он меняется, доля каких активов в нем растет, а каких — уменьшается?
Ставка ЦБ ниже 10% в ближайшем будущем маловероятна, считает Олег КузьминФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
— Доли зависят от риск-профиля инвестора. Кто-то готов больше инвестировать в акции, другие традиционно предпочитают консервативные инструменты. Но в целом привлекательными выглядят валютные инструменты, их стоит включить в портфель, где они могут занимать заметную долю.
Также при высоких ставках есть две альтернативы. Первая — пытаться зафиксировать высокие рублевые ставки для себя на длительный срок. Например, если у человека есть план, что он хочет потратить деньги через два-три года, можно купить ОФЗ и получить хорошую доходность.
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Второй вариант — держать их в фондах денежного рынка и каждый день получать доходность, эквивалентную ключевой ставке, но быть готовыми быстро переложить в акции или облигации, рассчитывая на заметный рост при снижении геополитической напряженности и ставки ЦБ. Тогда нужно занять выжидательную позицию и поменьше вкладываться в те вещи, откуда потом сложно вытащить деньги.