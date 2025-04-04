В ГД предложили ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов обратился к министру сельского хозяйства Оксане Лут с предложением ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции, а также установить квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов мяса в преддверии майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно обращению, предлагаемые меры должны действовать до 1 июня 2025 года с возможностью последующей корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Чернышов считает целесообразным установить квоты на беспошлинный импорт свинины и говядины в объеме не менее 150 тысяч тонн.
Такие шаги, по его мнению, помогут предотвратить возможный дефицит мясной продукции, а также сохранить стабильные и доступные цены для потребителей. Вице-спикер подчеркивает, что важно принять меры заранее, чтобы минимизировать риски резкого роста стоимости продуктов питания.
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