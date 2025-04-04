В ГД предложили ограничить экспорт мяса в преддверии майских праздников

Согласно обращению, предлагаемые меры должны действовать до 1 июня 2025 года с возможностью последующей корректировки в зависимости от ситуации на рынке. Чернышов считает целесообразным установить квоты на беспошлинный импорт свинины и говядины в объеме не менее 150 тысяч тонн.