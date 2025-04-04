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Россияне могут заработать на пошлинах Трампа

В период президентства Дональда Трампа в США россиянам стоит вкладывать деньги в золото. Это защитный актив, стоимость которого растет в периоды экономической неопределенности, рассказал в интервью URA.RU главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Политика Трампа вносит неопределенность в экономику, поэтому золото растет в цене.

В период президентства Дональда Трампа в США россиянам стоит вкладывать деньги в золото. Это защитный актив, стоимость которого растет в периоды экономической неопределенности, рассказал в интервью URA.RU главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.

Приход к власти Трампа стал одной из причин подорожания золота. Президент США продолжает добавлять непредсказуемости в перспективы мировой экономики, вводя пошлины на импортные товары, объясняет эксперт.

«Плюс золота — его стабильность в периоды экономического спада, поэтому в ближайшие годы разумно иметь этот актив в портфеле. Я говорю о немонетарном, нефизическом золоте, потому что слитки нужно еще хранить, что снижает их доходность», — отмечает Кузьмин.

Между тем, экономист посоветовал не делать явный акцент на золото как на любой актив сразу после того, как он резко вырос в цене.