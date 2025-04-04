Россияне могут заработать на пошлинах Трампа

«Плюс золота — его стабильность в периоды экономического спада, поэтому в ближайшие годы разумно иметь этот актив в портфеле. Я говорю о немонетарном, нефизическом золоте, потому что слитки нужно еще хранить, что снижает их доходность», — отмечает Кузьмин.