Bloomberg: трансатлантические рейсы под угрозой из-за действий Трампа

Согласно статье, на той встрече гендиректор Deutsche Lufthansa Карстен Шпор заявил, что «отношения еще никогда не были такими благоприятными», имея в виду сегмент авиаперевозок между США и Европой. Теперь этот оптимизм подвергнется серьезному испытанию. Объявленные Трампом пошлины негативно отразятся на мировой торговле и усугубят неопределенность потребителей, что скажется на туристическом рынке и секторе авиаперевозок.
Хотя европейские и североамериканские компании надеются, что их трансатлантический бизнес с большим количеством клиентов премиум-класса избежит худших последствий тарифного катка Трампа, тенденция к снижению спроса очевидна, предупреждают аналитики Bank of America. По данным Cirium, в 1-м квартале 2025 года бронирование билетов на рейсы из США в Европу в период с июня по август было на 13% ниже, чем в 1-м квартале 2024 года.
Авиакомпании Европы, такие как Lufthansa, British Airways и Virgin, уже пострадали из-за сокращения количества рейсов в Китай, поскольку облет воздушного пространства России сделал эти рейсы нерентабельными. А американские перевозчики ощутили на себе последствия вражды между США и Канадой и сокращения авиаперелетов между соседними странами.
Европейцы начали отказываться от поездок в США не только из соображений бережливости, но и из-за идеологических разногласий: угроз США в адрес Канады, Гренландии и Дании и недружественных действий в отношении Европы. Многие европейцы обещают не посещать США, пока у власти остается Трамп.
По данным гостиничной сети Accor SA, в Европе количество бронирований мест в отелях США на лето упало на 25%. Европейцы сейчас предпочитают Канаду, Южную Америку и Египет.
Ужесточение контроля на границе с США усугубляет проблемы сектора авиаперевозок. Известны случаи, когда граждан Канады и Германии задерживали на несколько недель из-за незначительных проблем с оформлением документов. Канада, ФРГ, Дания, Финляндия, Франция и Великобритания уже опубликовали обновленные рекомендации по посещению США.