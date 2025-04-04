Bloomberg: трансатлантические рейсы под угрозой из-за действий Трампа

Хотя европейские и североамериканские компании надеются, что их трансатлантический бизнес с большим количеством клиентов премиум-класса избежит худших последствий тарифного катка Трампа, тенденция к снижению спроса очевидна, предупреждают аналитики Bank of America. По данным Cirium, в 1-м квартале 2025 года бронирование билетов на рейсы из США в Европу в период с июня по август было на 13% ниже, чем в 1-м квартале 2024 года.