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Bloomberg: трансатлантические рейсы под угрозой из-за действий Трампа

За неделю до анонсирования президентом США Дональдом Трампом глобальных пошлин руководители крупнейших авиакомпаний Европы собрались в Брюсселе, чтобы обсудить оптимистичный прогноз спроса на поездки между двумя континентами этим летом. Теперь ситуация кардинально изменилась, пишет Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, на той встрече гендиректор Deutsche Lufthansa Карстен Шпор заявил, что «отношения еще никогда не были такими благоприятными», имея в виду сегмент авиаперевозок между США и Европой. Теперь этот оптимизм подвергнется серьезному испытанию. Объявленные Трампом пошлины негативно отразятся на мировой торговле и усугубят неопределенность потребителей, что скажется на туристическом рынке и секторе авиаперевозок.

Хотя европейские и североамериканские компании надеются, что их трансатлантический бизнес с большим количеством клиентов премиум-класса избежит худших последствий тарифного катка Трампа, тенденция к снижению спроса очевидна, предупреждают аналитики Bank of America. По данным Cirium, в 1-м квартале 2025 года бронирование билетов на рейсы из США в Европу в период с июня по август было на 13% ниже, чем в 1-м квартале 2024 года.

Глобальные пошлины Трампа усугубят и без того незавидное положение европейских и американских авиаперевозчиков.

Авиакомпании Европы, такие как Lufthansa, British Airways и Virgin, уже пострадали из-за сокращения количества рейсов в Китай, поскольку облет воздушного пространства России сделал эти рейсы нерентабельными. А американские перевозчики ощутили на себе последствия вражды между США и Канадой и сокращения авиаперелетов между соседними странами.

Европейцы начали отказываться от поездок в США не только из соображений бережливости, но и из-за идеологических разногласий: угроз США в адрес Канады, Гренландии и Дании и недружественных действий в отношении Европы. Многие европейцы обещают не посещать США, пока у власти остается Трамп.

По данным гостиничной сети Accor SA, в Европе количество бронирований мест в отелях США на лето упало на 25%. Европейцы сейчас предпочитают Канаду, Южную Америку и Египет.

Ассоциация туризма США указала на «тревожные тенденции» в сфере внутренних и международных въездных поездок, включая «гостеприимство» Америки, замедление экономики США, ограничения на поездки и проблемы безопасности.

Ужесточение контроля на границе с США усугубляет проблемы сектора авиаперевозок. Известны случаи, когда граждан Канады и Германии задерживали на несколько недель из-за незначительных проблем с оформлением документов. Канада, ФРГ, Дания, Финляндия, Франция и Великобритания уже опубликовали обновленные рекомендации по посещению США.