Politico: пошлины Трампа угрожают производству оружия в США

Тарифы, анонсированные президентом США Дональдом Трампом 2 апреля, могут нарушить глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятилетия. Кроме того, они приведут к росту стоимости вооружений американского производства и усложнят международные усилия по противодействию Китаю, включая совместные предприятия с Великобританией и Австралией по строительству подводных лодок, говорится в статье.
Действия Вашингтона, по мнению экспертов, могут подтолкнуть и без того скептически настроенных партнеров США к поиску альтернативных каналов военного сотрудничества. Это станет ударом для военно-промышленного комплекса США, который до сих пор поставлял большую часть вооружений в мире.
Дипломат из страны — члена НАТО, комментируя глобальные тарифы Трампа, сказал:
У нас есть определенные требования, и мы собираемся делать то, что отвечает нашим интересам. Сейчас мы обсуждаем то, что нам следует развивать у себя дома.
Торговая политика Белого дома может помешать США превратиться в промышленный центр. В частности, в указе о тарифах говорится, что США должны производить компоненты «без чрезмерной зависимости от импорта ключевых ресурсов». Однако это гораздо легче сказать, чем сделать, считает Politico. Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и развитие глобальной сети поставщиков и компаний, которые теперь столкнулись с пошлинами. Тем самым Вашингтон может свести на нет большую часть этой работы, существенно замедлить производство американского оружия для собственных нужд и других покупателей, добавляет Politico.
Бывший чиновник Пентагона считает, что возникнет нехватка поставок: некоторые из потенциальных ключевых поставок либо резко вырастут в цене, либо вообще прервутся. Глобальные пошлины также Трампа могут поставить под угрозу такие успешные программы, как проект создания истребителя F-35, в котором участвуют 20 стран, или сотрудничество в области противоракетной и противовоздушной обороны с Норвегией и Израилем. Кроме того, глобальная торговая война Трампа может иметь плачевные последствия для поддержки Западом Украины.