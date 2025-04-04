Politico: пошлины Трампа угрожают производству оружия в США

Торговая политика Белого дома может помешать США превратиться в промышленный центр. В частности, в указе о тарифах говорится, что США должны производить компоненты «без чрезмерной зависимости от импорта ключевых ресурсов». Однако это гораздо легче сказать, чем сделать, считает Politico. Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и развитие глобальной сети поставщиков и компаний, которые теперь столкнулись с пошлинами. Тем самым Вашингтон может свести на нет большую часть этой работы, существенно замедлить производство американского оружия для собственных нужд и других покупателей, добавляет Politico.