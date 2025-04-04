Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 апреля

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,51 тенге, поднявшись на 3,96 тенге.
Средневзвешенный курс евро вырос до 560,47 тенге (+10,49).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6 тенге (+0,05).
Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507,9−510,5 тенге, евро — по 559−566 тенге, рубли — по 5,87−6,01 тенге.
Утром, 4 апреля, Национальный банк установил курс доллара в 501,57 тенге, евро — 5542,34 тенге, рубля — 5,98 тенге.