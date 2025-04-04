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Курсы валют на выходные дни: 5 и 6 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 4 апреля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 505,51 тенге, поднявшись на 3,96 тенге.

Средневзвешенный курс евро вырос до 560,47 тенге (+10,49).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6 тенге (+0,05).

Торгов по юаню не проводилось в связи с праздничным днем в Китае.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 507,9−510,5 тенге, евро — по 559−566 тенге, рубли — по 5,87−6,01 тенге.

Утром, 4 апреля, Национальный банк установил курс доллара в 501,57 тенге, евро — 5542,34 тенге, рубля — 5,98 тенге.