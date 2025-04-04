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За два года в Узбекистане хотят построить почти три тысячи микроГЭС

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Узбекистане в 2025—2026 годы построят 2 983 микрогидроэлектростанции, сообщает министерство юстиции.

Источник: O‘zbekgidroenergo

По информации ведомства, сеть микроГЭС общей мощностью 164 мегаватта будет вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов экологически чистой электроэнергии в год.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по развитию сети микрогидроэлектростанций на территориях республики». Документом установлены основные целевые показатели развития сети микроГЭС в регионах республики на текущий и будущий годы.

В частности, после ввода в эксплуатацию новых микроГЭС электроэнергией дополнительно будет обеспечено 280 тысяч человек. В период строительства сети трудоустроят 1 200 человек, а после запуска проектов создадут 520 постоянных рабочих мест.

До 1 мая земельные участки, выбранные для строительства микроГЭС, передадут министерству энергетики. В свою очередь ведомство обеспечит передачу выделенных земельных участков в аренду инициаторам проектов сроком на 20 лет.

Кроме этого, для реализации проектов малых и микроГЭС будет создана специальная проектная группа.