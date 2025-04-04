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Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Узбекистан обсуждает перспективы сотрудничества регионов республики с китайской провинцией Гуандун. В этой связи Генеральное консульство республики в этой стране провело ряд мероприятий в городе Хуэйчжоу, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Depositphotos

Как отмечается, во время встреч дипломатов с руководителями муниципалитета города, Управления иностранных дел и Бюро Комитета содействия внешней торговле были обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между регионами Узбекистана и Хуэйчжоу.

Особое внимание стороны уделили активизации взаимных визитов и обменов, реализации совместных мероприятий и проектов.

Вместе с тем в рамках визита состоялся бизнес-форум «Регионы Узбекистана — Хуэйчжоу: инвестиционное, торговое и туристическое сотрудничество» с участием ведущих компаний, осуществляющих деятельность в данном регионе.

Участникам мероприятия представили подробную информацию об экономическом и туристическом потенциале Узбекистана, возможностях, созданных для иностранных инвесторов, включая деятельность свободных экономических зон, действующих в них налоговых, таможенных и других льготах, а также о новых перспективных инвестиционных проектах.

Представители деловых кругов Китая выразили заинтересованность в сотрудничестве с Узбекистаном в сферах производства строительных материалов, товаров для дома и бытовой техники, текстильной промышленности и косметической продукции.