Узбекистан и китайская провинция Гуандун намерены совместно производить товары

Участникам мероприятия представили подробную информацию об экономическом и туристическом потенциале Узбекистана, возможностях, созданных для иностранных инвесторов, включая деятельность свободных экономических зон, действующих в них налоговых, таможенных и других льготах, а также о новых перспективных инвестиционных проектах.