Регулирование цен на многие товары отменяется: что подорожает с 15 апреля

Более того, уже в апреле снимаются жесткие ограничения для ранней белокочанной капусты. Еще один нюанс касается репчатого лука: если раньше на все его виды была установлена максимальная цена, то по новым правилам ограничений нет для красного и белого лука. Это говорит о том, что такой лук начнут продавать дороже.