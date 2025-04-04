Регулирование цен на многие товары отменяется: что подорожает с 15 апреля

Ценовое регулирование периодически в том или ином виде вводилось в республике неоднократно — ограничения были разной степени «жесткости». Пятилетка 2020−2025 войдет в историю как время пристального внимания государства к цифрам на ценниках в магазинах.
Еще в марте 2020-го на фоне пандемии коронавируса цены в Беларуси строго ограничили. Их было разрешено повышать лишь на 0,5% в месяц. Такой режим действовал недолго, и в апреле того же года его отменили.
Социально значимые товары
После этого был введен перечень социально значимых товаров. Цены на них регулировали, а список периодически меняли, хоть и незначительно. Он существует и сейчас: все крупные сети подписали соглашение с Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), и по нему на подобные товары делаются скидки для отдельных категорий покупателей.
Право на скидки имеют многодетные, пенсионеры, инвалиды и некоторые другие, но для этого им надо оформить дисконтные карты в каждой из сетей-участниц соглашения, среди которых «Гиппо», «Белмаркет», «Соседи», «Евроопт» (в том числе «Хит!»), «Санта», «Доброном», «Корона», «Green» и иные.
Скидка может достигать 10%, в социальном списке на сайте МАРТ в настоящее время 29 товаров. Если посмотреть на самые ходовые, то они могут подорожать и для льготников, и для всех остальных. Просто цена вырастет для обеих групп покупателей по-разному.
В списке есть такие позиции: яблоки свежие, капуста белокочанная свежая и лук репчатый свежий. Также соцскидка положена на немытые свеклу, морковь и картофель. Пока что все перечисленное входит в «борщевой» набор, и цена жестко ограничена. Даже в тех случаях, когда у покупателя нет права на cоциальный дисконт.
К примеру, немытая картошка в апреле не может быть дороже 1,11 рубля, капуста — 1,47 рубля, морковка — 1,56 рубля и так далее. Но правительство недавно в очередной раз изменило знаменитое ценовое постановление № 713. Это означает, что с мая максимальные цены отменяются, а значит, упомянутые продукты станут дороже.
Более того, уже в апреле снимаются жесткие ограничения для ранней белокочанной капусты. Еще один нюанс касается репчатого лука: если раньше на все его виды была установлена максимальная цена, то по новым правилам ограничений нет для красного и белого лука. Это говорит о том, что такой лук начнут продавать дороже.
Что касается других овощей, то предельные надбавки отменяются для баклажанов, зеленого лука, укропа, петрушки, редиса, замороженных овощей и овощных смесей, квашеной капусты, соленых помидоров и огурцов.
Молочные продукты
С 15 апреля начнет действовать новый список товаров, наценки на которые ограничены. Перечень существенно сократится: из него убрали 120 позиций, а некоторые изменили. Например, подорожает цельное коровье молоко. У него, как правило, выше процент жирности, чем у нормализованного. На последнее цены продолжат сдерживать.
Хорошая новость еще в том, что ранее сдерживались цены на творог, йогурт и кефир, а с 15 апреля к ним добавят биотворог, биойогурт и биокефир. С другой стороны, творожные кремы, десерты, пудинги и пасты из-под ценового регулирования выводят, равно как и полуфабрикаты из творога (вареники и блинчики).
То же самое произошло с сырами. Раньше наценка была ограничена на сыры мягкие (включая творожные), плавленые и рассольные (если они сделаны из коровьего молока). Остается ограничение лишь на твердые и полутвердые. Исключение — сыры с плесенью, копченые и в тертом виде.
Мороженое из перечня не вычеркнули, но оставили только определенные его виды: молочное, сливочное, пломбир и с заменителем молочного жира.
Со сливочным маслом ситуация также меняется. Цены отпустят на мелкую фасовку (20 грамм и менее), а также на топленое и шоколадное. Животные жиры также выводятся из-под ограничений.
Чай с баранками и другие радости
Стоить ожидать роста цен на фиточаи, чайные напитки, кофе в капсулах, какао-порошок, сахар в мелкой упаковке (от 20 граммов и меньше). Обычный чай и булочки из пшеничной муки из списка ценового регулирования пока не убрали.
Зато из него исключили сухари, сушки и баранки, а также торты, пирожные, халву, драже… Обратим внимание и на то, что теперь не будет пункта «Диетические и диабетические сахарные кондитерские изделия». Вместо него — «Кондитерские изделия без сахара».
Сдерживать рост цен продолжат на такие «чайные» закуски, как вафли, пряники, печенье, ирис, конфеты с шоколадной и жировой глазурью, шоколад, мармелад, зефир и пастила.
Ценовые ограничения уберут также для безалкогольных напитков, кваса, минералки в стеклянных бутылках и жестяных банках.
Мясо и гарниры
Предельных торговых надбавок больше не будет для риса жасмин и басмати, гороха, мюслей и сухих завтраков. Также решено не сдерживать цены на макаронные изделия быстрого приготовления.
Не будет ценовых ограничений для мясных котлет, пирожков, блинчиков, чебуреков, беляшей, голубцов с мясом, сала (шпика), копченостей из свинины и птичьего мяса, сырокопченых и сыровяленых колбас.
Цены на промтовары
Здесь изменения коснутся большого спектра товаров. Например, если ранее ограничивались цены на мужские пальто и полупальто, то в новом списке есть примечание о том, что это не касается изделий из натурального меха и натуральной кожи.
В перечне оставили различные виды зимних и демисезонных головных уборов, а летние убрали. Цены на шляпы, кепки и бейсболки с 15 апреля больше не регулируются.
Цены на зубную пасту продолжат ограничивать, а на зубные щетки — нет. Лимитов наценок не будет и для дезодорантов, одноразовых станков для бритья, пен и гелей для бритья, губных помад, гелей для душа и многого другого.
В любом случае, если товара нет в списке регулируемых, это не означает, что цена вообще не будет меняться. Просто она станет расти медленнее, чем в «свободном» сегменте.