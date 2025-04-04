Трамп счел ответные пошлины Китая на товары из США неверным ходом и паникой

Самые высокие пошлины достались Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон (50%), Камбодже (49%), Лаосу (48%), Мадагаскару (47%), Шри Ланке и Мьянме (по 44%). Всего в списке 185 стран. России и Белоруссии в нем нет из-за того, что их продукция и так не поставляется в США из-за санкций. При этом в тарифный список Белого дома вошли необитаемые острова Херд и Макдональд в Антарктиде, с которыми торговля не ведется в принципе.