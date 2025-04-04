Казахстан и Китай намерены построить транспортно-логистический комплекс в Алматы

По итогам переговоров дочерняя организация КТЖ (АО «Кедентранссервис») и крупнейшая транспортно-инвестиционная группа Цзиньхуа подписали Меморандум о намерениях. Документ направлен на реализацию проекта по строительству транспортно-логистического комплекса в г. Алматы.