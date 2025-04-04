Казахстан и Китай намерены построить транспортно-логистический комплекс в Алматы

По итогам переговоров дочерняя организация КТЖ (АО «Кедентранссервис») и крупнейшая транспортно-инвестиционная группа Цзиньхуа подписали Меморандум о намерениях. Документ направлен на реализацию проекта по строительству транспортно-логистического комплекса в г. Алматы.
Отмечается, что комплекс позволит оптимизировать процессы, интегрировать международные транспортные маршруты и создать единую транспортную основу крупнейших логистических хабов Казахстана и Китая.
Это окажет мультипликативный эффект, откроет новые возможности для интенсификации торгово-экономических связей двух стран.
Проект предусматривает строительство контейнерной площадки и современных складских помещений, позволяющих консолидировать грузы в режиме экспортно-импортного хаба (общая площадь 17,9 гектар, проектная мощность 65 тыс. ДФЭ в год).
Также в ходе встречи стороны обсудили новые направления сотрудничества, сфокусированные на расширение транзитных возможностей и повышение эффективности мультимодальных перевозок. В том числе вопросы формирования эффективной логистической инфраструктуры вдоль маршрута ТМТМ.