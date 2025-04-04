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В Севастополе земские работники культуры получат по 1 миллиону рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр — РИА Новости Крым. В Севастополе с 15 апреля стартует прием документов на участие в программе «Земский работник культуры». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Работникам культуры, которые приедут работать в сельские ДК, будем выплачивать по 1 миллиону рублей. При этом сотрудник обязан будет отработать в своем учреждении 5 лет на полную ставку», — говорится в сообщении.

О запуске одноименной программы в прошлом году объявил в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин. Программа призвана привлечь профессиональные кадры в учреждения культуры сельской зоны.

На данный момент в селах вакантны пять должностей, это преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, скрипки, фортепиано, духовых и ударных инструментов и библиотекарь.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Крыму отремонтируют 26 объектов культуры с привлечением средств федерального бюджета.