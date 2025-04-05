Нацбанк сохранил курс евро и курс доллара на 5 апреля

Национальный банк обнародовал курсы валют на 5 апреля 2025 года, субботу. В частности, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в субботу не изменились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге на субботу, 5 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1261 белорусского рубля, 1 евро — 3,4606 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6611 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 4 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
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