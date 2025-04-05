Эксперт рассказал, что делать с кредитом, если вы остались без денег

Стоит иметь финансовую подушку для, в том числе, сохранения кредитной истории.
При потере работы людям, имеющим кредитные обязательства, стоит активно взаимодействовать с кредиторами для избежание просрочек и негативных последствий для кредитной истории. Об рассказал основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» Эльман Мехтиев.
«Первым делом финансист советует обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных каникул, если работа и зарплата были официальными. Если же в критерии для каникул вы не подпадаете, то стоит рассмотреть вариант реструктуризации, при которой возможно как и “растягивание” срока кредита для сокращения размера платежей, так и элементарная отсрочка платежей», — передает слова финансиста агентство «Прайм».
Мехтеев добавляет, что при потере работы стоит не забывать следить за задолженностями и не допускать их просрочки. Не стоит брать кредиты для погашения другого кредита — это будет «бег по круговой лестнице вниз на дно долговой ямы».
Финансист предостерегает о возможности потери залогового имущества при невыполнении обязательств по кредиту, ведь можно потерять сам предмет залога — квартиру при ипотеке или автомобиль при автокредите. Все это будет в кредитной истории, которая будет влиять на взаимоотношениях с любыми кредиторами. Поэтому важно иметь финансовую подушку (она должна покрывать минимум три месяца расходов), в том числе чтобы была возможность платить кредиты и займы.