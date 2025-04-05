Эксперт рассказал, что делать с кредитом, если вы остались без денег

Финансист предостерегает о возможности потери залогового имущества при невыполнении обязательств по кредиту, ведь можно потерять сам предмет залога — квартиру при ипотеке или автомобиль при автокредите. Все это будет в кредитной истории, которая будет влиять на взаимоотношениях с любыми кредиторами. Поэтому важно иметь финансовую подушку (она должна покрывать минимум три месяца расходов), в том числе чтобы была возможность платить кредиты и займы.