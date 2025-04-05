В Шымкенте выросли тарифы на природный газ

Как сообщили в Шымкентском филиале АО «QAZAQGAZ AIMAQ», изменения были утверждены Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Нацэкономики РК.
Новые отпускные цены на товарный газ установлены с учетом налога на добавленную стоимость и тарифа на транспортировку.
Теперь стоимость за 1000 кубометров газа составляет:
- для населения — 40 470,18 тенге;
- для юридических лиц — 44 204,44 тенге;
- для бюджетных организаций — 42 948,38 тенге;
- для социально уязвимых слоев населения, получающих адресную или жилищную помощь, — 30 386,81 тенге.