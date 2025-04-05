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В Шымкенте выросли тарифы на природный газ

Платить за товарный газ больше будут рядовые потребители, юрлица и бюджетные организации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

Как сообщили в Шымкентском филиале АО «QAZAQGAZ AIMAQ», изменения были утверждены Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Нацэкономики РК.

Новые отпускные цены на товарный газ установлены с учетом налога на добавленную стоимость и тарифа на транспортировку.

Теперь стоимость за 1000 кубометров газа составляет:

  • для населения — 40 470,18 тенге;
  • для юридических лиц — 44 204,44 тенге;
  • для бюджетных организаций — 42 948,38 тенге;
  • для социально уязвимых слоев населения, получающих адресную или жилищную помощь, — 30 386,81 тенге.