Новый авиамаршрут запускают из Алматы в Южную Корею

Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet открывает новый рейс между Инчхоном и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.
С 7 апреля рейсы по маршруту Инчхон-Алматы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из международного аэропорта Инчхон — в 19:30, прибытие в город Алматы — в 22:45. Обратный рейс отправляется в 23:45 и будет в Южной Корее в 9:50 следующего дня.
Стоимость билетов начинается от 199 000 вон. Полёты будут осуществляться на воздушных судах B737−8. Этот маршрут станет одним из самых протяженных для авиакомпании Eastar Jet.
«Запуск нового рейса подчёркивает рост интереса к Казахстану как туристскому направлению. В прошлом году поток посетителей из Южной Кореи в нашу страну увеличился на 10% и составил около 40,2 тысячи человек», — отметили в Kazakh Tourism.
Сообщалось, что с 29 мая запускаются рейсы из Шымкента в Сеул и Мюнхен.