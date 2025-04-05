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Новый авиамаршрут запускают из Алматы в Южную Корею

Рейсы будут выполняться в город Инчхон.

Южнокорейская авиакомпания Eastar Jet открывает новый рейс между Инчхоном и Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazakh Tourism.

С 7 апреля рейсы по маршруту Инчхон-Алматы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из международного аэропорта Инчхон — в 19:30, прибытие в город Алматы — в 22:45. Обратный рейс отправляется в 23:45 и будет в Южной Корее в 9:50 следующего дня.

Стоимость билетов начинается от 199 000 вон. Полёты будут осуществляться на воздушных судах B737−8. Этот маршрут станет одним из самых протяженных для авиакомпании Eastar Jet.

«Запуск нового рейса подчёркивает рост интереса к Казахстану как туристскому направлению. В прошлом году поток посетителей из Южной Кореи в нашу страну увеличился на 10% и составил около 40,2 тысячи человек», — отметили в Kazakh Tourism.

Сообщалось, что с 29 мая запускаются рейсы из Шымкента в Сеул и Мюнхен.