Новый авиамаршрут запускают из Алматы в Южную Корею

С 7 апреля рейсы по маршруту Инчхон-Алматы будут выполняться дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из международного аэропорта Инчхон — в 19:30, прибытие в город Алматы — в 22:45. Обратный рейс отправляется в 23:45 и будет в Южной Корее в 9:50 следующего дня.