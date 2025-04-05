Роснедра: в Арктике залегают 78 видов твердых полезных ископаемых

В арктическом регионе России сосредоточено 78 разновидностей твердых полезных ископаемых, включая 33 стратегически важных вида. Особое значение имеют месторождения редкоземельных металлов, входящие в этот перечень. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на Роснедры.
«Сырьевая база твердых полезных ископаемых (ТПИ) Арктики характеризуется значительным разнообразием и масштабностью. Всего в регионе учтены запасы 78 видов ТПИ, включая 33 вида стратегических ТПИ», — рассказали в ведомстве.
По его информации, один из примеров —Колмозерское литиевое месторождение в Мурманской области, запланированное к вводу в эксплуатацию к 2030 году. Согласно данным компании-оператора «Полярный литий», общий объем инвестиций в данный проект достигнет 91 млрд рублей.
В феврале американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия имеет множество товаров, в которых заинтересованы Соединенные Штаты. Подобный список включает ископаемые.