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Роснедра: в Арктике залегают 78 видов твердых полезных ископаемых

В Роснедрах рассказали о запасах полезных ископаемых в российской Арктике.

Источник: Комсомольская правда

В арктическом регионе России сосредоточено 78 разновидностей твердых полезных ископаемых, включая 33 стратегически важных вида. Особое значение имеют месторождения редкоземельных металлов, входящие в этот перечень. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на Роснедры.

«Сырьевая база твердых полезных ископаемых (ТПИ) Арктики характеризуется значительным разнообразием и масштабностью. Всего в регионе учтены запасы 78 видов ТПИ, включая 33 вида стратегических ТПИ», — рассказали в ведомстве.

По его информации, один из примеров —Колмозерское литиевое месторождение в Мурманской области, запланированное к вводу в эксплуатацию к 2030 году. Согласно данным компании-оператора «Полярный литий», общий объем инвестиций в данный проект достигнет 91 млрд рублей.

В феврале американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия имеет множество товаров, в которых заинтересованы Соединенные Штаты. Подобный список включает ископаемые.