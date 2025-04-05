Роснедра: в Арктике залегают 78 видов твердых полезных ископаемых

По его информации, один из примеров —Колмозерское литиевое месторождение в Мурманской области, запланированное к вводу в эксплуатацию к 2030 году. Согласно данным компании-оператора «Полярный литий», общий объем инвестиций в данный проект достигнет 91 млрд рублей.