Полицентричный Алматы: как поменяется город к 2040 году

Алматы — центр притяжения
Переселение в Алматы происходило на разных этапах истории. В 1854 году основана крепость Верный, куда начали переселяться ремесленники и крестьяне из центральных губерний Российской империи. К 1897 году численность населения Верного достигла 23 тысяч человек, из которых около 60% составляли русские. В 1913 году численность выросла до 41 тысячи.
В 1929 году город получил статус столицы Казахской АССР, что привело к массовому притоку партийных работников, инженеров, строителей и других специалистов, а в годы индустриализации сюда активно переселялись рабочие. Во время Великой Отечественной войны в Алматы эвакуировали заводы, научные учреждения, театры и тысячи людей, включая известных ученых и деятелей культуры. Это значительно повлияло на культурный и научный рост города. В период освоения целины в Казахстан прибыли переселенцы из России, Украины и других республик СССР, а также из сельских регионов страны.
После обретения независимости часть населения вернулась на историческую родину, но в Казахстан прибыли казахи из других регионов страны, а также қандасы из Китая, Монголии, Узбекистана.
Кто и что влияет на демографию Алматы
Городской исследователь и урбанист Алеся Нугаева подчеркивает, что рост населения Алматы в основном происходит за счет присоединения новых районов, в том числе Наурызбайского района. Таким образом, бывшие пригороды и близлежащие поселения стали частью Алматы, что способствовало увеличению его площади и численности населения.
Старший преподаватель КазНПУ имени Абая Думан Алиаскаров считает, что урбанизация в Алматы ускоряется благодаря трем факторам: естественному приросту, миграции и присоединению сельских территорий к городу. Кроме того, способствуют выгодное расположение города, его роль в экономике Казахстана и Центральной Азии, а также формирование нескольких ядер агломерации.
Внешняя миграция составила 6 260 человек, большая часть которых прибыла из стран СНГ — Узбекистана, России и Кыргызстана.
— В прошлом году временную регистрацию получили 108 801 иностранец. С начала этого года общее количество зарегистрированных иностранцев составило 22 065 человек. Для граждан стран СНГ предусмотрена процедура временной регистрации, а для граждан других стран требуется виза, поэтому речь идет о гражданах СНГ. Основная цель их визита — рабочая, — ответили в миграционной службе департамента полиции Алматы на запрос Kazinform.
Что касается внутренней миграции, то именно она сыграла ключевую роль в приросте населения, составив 36 061 человек.
— В Алматы основная часть роста населения связана именно с внутренней миграцией. Важно понимать, откуда они прибывают — из крупных городов или регионов. По исследованиям 2023 года, наибольшее количество людей переехали из Алматинской области. Также есть заметный, хотя и меньший, приток населения из Туркестанской, Жамбылской областей и области Жетысу. Таким образом, рост населения Алматы в основном происходит за счет близлежащих территорий, — комментирует урбанист Алеся Нугаева.
Люди стремятся в большие города в поисках лучшей жизни, возможностей для развития и самореализации. Большой поток прибывающих — молодежь и студенты. Алматы всегда был студенческим городом, куда приезжали учиться из всех регионов страны.
Другая значительная группа — молодые мужчины, которые приезжают на заработки и часто отправляют деньги семьям, оставшимся в других регионах Казахстана или за рубежом. Есть и те, кто переезжает целыми семьями, решая обосноваться в Алматы. Город привлекает возможностями как для личностного роста, так и для финансового благополучия. Важно понимать, что большинство приезжих селятся на окраинах — в Наурызбайском и Алатауском районах, а также в нижней части Медеуского района, где жилье доступнее.
В четвертом квартале прошлого года средняя номинальная зарплата в городе составила 539 125 тенге. Самые низкие зарплаты зафиксированы в Ауэзовском районе (357 тысяч тенге), а самые высокие — в Медеуском районе (676 тысяч тенге) города.
Важны не только экономические и социальные показатели, но и «культурная диффузия».
— Важно формировать город, где сосуществуют и взаимодействуют разные люди, и нужно не допускать появления изолированных районов-гетто, где, в одном месте живут только обеспеченные, а в другом — только малоимущие, или где коренное население отделено от приезжих. Если не происходит смешение разных культур, языков, возрастов, социальных статусов, город теряет свою основную функцию и может столкнуться с серьезными проблемами, такими как маргинализация. Поэтому необходимо создавать общественные пространства — так называемые «третьи места», где могли бы встречаться и общаться люди разного возраста, происхождения, статуса и взглядов. Такое взаимодействие способствует развитию толерантности и укреплению городской идентичности. Особенно это важно для быстрорастущего города, как Алматы, — отмечает А. Нугаева.
Маятниковая миграция и критерии комфортного города
В Казахстане сегодня 63% населения проживает в городах, и этот показатель продолжает расти. Думан Алиаскаров отмечает, что мегаполисы становятся центрами экономики и инноваций, привлекая бизнес и научные разработки. С другой стороны — городская инфраструктура не всегда успевает адаптироваться к увеличению населения, что приводит к перегруженности транспорта, ухудшению экологии, нехватке коммунальных услуг и появлению социальных трудностей.
— Одной из актуальных проблем мегаполисов Казахстана является маятниковая миграция — ежедневные поездки жителей пригородов на работу и учебу в город. Это создает дополнительную нагрузку на транспортную систему и снижает качество жизни, — говорит PhD Д. Алиаскаров.
Дневное население, приезжающее на заработки, может в несколько раз превышать ночное.
— До недавнего времени Алматы развивался моноцентрично. Это означает, что все основные социальные, экономические и инфраструктурные объекты, а также рабочие места были сосредоточены в одном месте, в центре. В результате ежедневно жители отдаленных районов устремлялись в центр утром, а вечером возвращались обратно, что создавало явление маятниковой миграции. Чтобы решить эту проблему, город должен развиваться полицентрично. В соответствии с планом развития города сформировано пять полицентров, каждый из которых будет иметь свои функции, особенности и потенциал. Развитие этих центров позволит разгрузить город и перераспределить транспортные потоки как минимум в пяти направлениях, — уверена А. Нугаева.
К 2040 году детские сады будут расположены в среднем в 300 метрах от дома, школы — в 500 метрах, а медучреждения — не дальше километра. Во всех районах увеличится количество школ, детских садов и медучреждений, появятся спортивные комплексы, театры, библиотеки и музеи.
— Если говорить о комфорте, то одним из ключевых критериев является 15-минутная шаговая доступность. То есть человеку некомфортно жить, когда все объекты первой необходимости находятся далеко. Это особенно актуально для Алматы, где маятниковая миграция создает дополнительные сложности, — поясняет урбанист.
По мнению эксперта, идеальный район — тот, где в шаговой доступности есть все необходимое: школа, детский сад, магазины, поликлиника, аптека, небольшой парк, места для отдыха и, возможно, коворкинги. Когда человек может удовлетворить как базовые, так и досуговые и профессиональные потребности в пределах своего района, такая среда считается комфортной.
— Не менее важны проницаемость и связность районов. Это означает, что человек должен иметь возможность свободно передвигаться по городу пешком, на велосипеде или общественном транспорте. Хорошая транспортная доступность и возможность выбора разных способов передвижения также являются ключевыми характеристиками комфортного города, — отмечает эксперт.
Транспорт
Согласно Генплану, до 2030 года будет построено 45 км линий ЛРТ по улице Толе би, проложены 5,2 км линий метро от станции «Калкаман» до станции «Барлык», построены четыре транспортно-пересадочных узла. Думан Алиаскаров подчеркивает, что в последние годы в Алматы и его пригородах активно развивается инфраструктура: завершено строительство БАКАД, открываются новые станции метро, возводятся транспортные развязки.
— Однако остаются нерешенными вопросы устойчивого развития урбанизированной зоны. Основная проблема заключается в том, что развитие транспортной инфраструктуры все еще отстает от темпов урбанизации. Для регулирования транспортного сообщения между ядром города и периферийными районами необходимо, чтобы город и область работали вместе, — считает он.
— Казахстан только начинает внедрять элементы умных и экологических городов, но пока у нас нет системного подхода. В стране очень мало ученых и научных организаций, занимающихся изучением урбанизации, — заключил эксперт.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Алматы усилить управленческую деятельность для наведения должного порядка в городе, укрепления его статуса как финансового, спортивного, туристического и культурного хаба страны.