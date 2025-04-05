Полицентричный Алматы: как поменяется город к 2040 году

— Важно формировать город, где сосуществуют и взаимодействуют разные люди, и нужно не допускать появления изолированных районов-гетто, где, в одном месте живут только обеспеченные, а в другом — только малоимущие, или где коренное население отделено от приезжих. Если не происходит смешение разных культур, языков, возрастов, социальных статусов, город теряет свою основную функцию и может столкнуться с серьезными проблемами, такими как маргинализация. Поэтому необходимо создавать общественные пространства — так называемые «третьи места», где могли бы встречаться и общаться люди разного возраста, происхождения, статуса и взглядов. Такое взаимодействие способствует развитию толерантности и укреплению городской идентичности. Особенно это важно для быстрорастущего города, как Алматы, — отмечает А. Нугаева.