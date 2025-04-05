Трамп заявил, что крупный бизнес в США не беспокоят импортные пошлины

Представители крупного бизнеса в США якобы не беспокоятся по поводу импортных пошлин, введенных Белым домом, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Крупные компании не беспокоятся из-за тарифов, поскольку знают, что они здесь навсегда», — написал глава государства в социальной сети Truth Social.
По словам президента, представители этих организаций сосредоточены на заключении «большой сделки», которая значительно укрепит американскую экономику. Глава Белого дома уточнил, что сейчас речь идёт об очень важном вопросе.
Напомним, ранее Трамп объявил о введении пошлин против 185 стран, установив базовую ставку в 10%. Для некоторых государств размер этих тарифов оказался значительно больше.
Также сообщалось, что указанные ограничения не затронули Россию, Белоруссию и КНДР.