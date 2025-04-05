Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости Крым. На фоне уменьшения притоков в водохранилища, которые питают Симферополь и Симферопольский район, воду в столицу Крыма и ее окрестности стали подавать также из подземных скважин в объеме 40 тысяч кубометров в сутки. Это треть общего необходимого объема. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский и завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук Илья Николенко.