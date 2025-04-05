Экономить запасы: в Симферополе воду стали подавать из подземных скважин

По слова Копачевского, переход Крыма к вододефицитному периоду ярко виден при анализе ситуации на конкретных водохранилищах естественно стока. В качестве примера эксперт привел три водохранилища, питающие Симферополь и Симферопольский район, поделившись данными о притоках в них по итогам марта.
«В Аянское поступило 570 тысяч кубометров (воды), тогда как среднемноголетнее значение — 2 миллиона. В Симферопольское поступил 1 миллион 434 тысяч кубов, а среднемноголетнее — 6,6 миллиона. В Партизанское пришло 369 тысяч кубов при среднемноголетнем значении 6,2 миллиона», — рассказал Копачевский.
Согласно расчетным прогнозам, можно ожидать, что воды в Аянском водохранилище хватит на 5 месяцев, в партизанском на 7−8 месяцев, а в Симферопольском на 14 −18, отметил Копачевский.
«То есть по Симферопольскому водохранилищу опасений нет — на этот год его хватит», — заметил он.
Тем не менее, по словам эксперта, ситуация вынуждает уже сегодня использовать для питания Симферополя и его окрестностей не только воду из водохранилищ, где ее нужно накапливать, но и из скважин.
«Они на сегодняшний день задействованы и подают воду в том числе в Симферополь в объеме около 40 тысяч кубометров», — уточнил гидролог.
Это третья часть суточного потребления воды симферопольцами, следует из данных, которыми поделился Илья Николенко.
Так, по его словам, сегодня в сутки Симферополь потребляет 120−130 кубометров воды. Но это существенно меньше, чем еще пять лет назад, благодаря ремонту и реновации трубопроводов, которые были проведены за эти годы, подчеркнул специалист.
«Потери уменьшилось и потребление снизилось на 15−20%. Если сравнивать с тем периодом, то по Симферополю было 180 тысяч кубометров в сутки», — заметил Николенко.
И этому эффективному способу сохранения драгоценного ресурса, и использованию подземных скважин Крым научили годы вододефицита — 2020-й и 2021-й, отметил специалист.
С нынешними запасами и с учетом имеющегося опыта экономии воды Крыму хватит на год, «даже если не будет никаких притоков, а они будут», подчеркнул эксперт.
Однако речь идет только о воде на хозяйственные нужды. Что же касается сельского хозяйства, то здесь необходимо искать пути, как помочь отрасли, сказал специалист.
«Есть опыт, и мы все равно должны разработать мероприятия долговременные, как нам более спокойно проходить эти (вододефицитные — ред.) периоды», — подытожил гидролог.
Ранее завкафедрой химических технологий водопользования «Института биохимических технологий, экологии и фармации» КФУ, доктор технических наук Илья Николенко сообщил, что в Крыму водохранилища естественного стока по итогам марта наполнены менее чем наполовину и полуостров приближается к вододефицитному периоду.