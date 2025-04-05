В Татарстане идет разработка оборудования для будущей атомной станции. Объект может появится в Менделеевском районе в новой особой экономической зоне «Алабуга-Менделеевск». Об этом на форуме «ЭНЕРГОПРОМ» сообщил первый заместитель гендиректора АО «ОКБМ Африкантов» Виталий Петрунин.
По словам Петрунина, специалисты занимаются научными и инженерными разработками, а также готовят оборудование для возможного запуска. Технический проект реактора уже был утвержден в 2024 году. Инвестиции в проект могут достичь 300 миллиардов рублей.
Атомная станция будет включать четыре энергоблока. Ввод в эксплуатацию планируют к 2035 году. Там смогут производить до 400 тысяч тонн водорода в год, который будет использоваться для выпуска удобрений.