В ГД выдвинули ряд идей по развитию экономики в условиях дорогих кредитов

Он указал на опасность чрезмерного укрепления национальной валюты.
«Когда рубль становится слишком крепким, это может ударить по бюджету. По оценкам экспертов, укрепление курса рубля снижает доходы бюджета примерно на 150 млрд рублей», — сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.
Депутат пояснил, что это связано с падением выручки от экспорта и ростом расходов на обслуживание госдолга, а также с увеличением помощи по льготным кредитам. Кроме того, по словам Гаврилова, который состоит в Национальном финансовом совете Банка России, развитию российской экономики должны способствовать превентивные шаги Центробанка по увеличению поддержки банков на фоне сокращения объемов временно размещаемых бюджетных средств.
Напомним, ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с aif.ru заявил, что в ближайший месяц на курс рубля будут влиять геополитические события, которые могут как значительно укрепить российскую валюту, так и ослабить её. Он добавил, что в рамках этого вопроса фундаментально важными остаются динамика экспорта и движение капитала.