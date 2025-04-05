В ГД выдвинули ряд идей по развитию экономики в условиях дорогих кредитов

Напомним, ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин в беседе с aif.ru заявил, что в ближайший месяц на курс рубля будут влиять геополитические события, которые могут как значительно укрепить российскую валюту, так и ослабить её. Он добавил, что в рамках этого вопроса фундаментально важными остаются динамика экспорта и движение капитала.