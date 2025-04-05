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В Приморье пустили партию зараженного киви из Китая

В Приморье завезли киви из Китая с тутовой щитовкой.

Источник: Комсомольская правда

В Приморский край разрешили ввезти партию киви из Китая с тутовой щитовкой. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.

По данным ведомства, в партии киви из Китая нашли тутовую щитовку. Это карантинный объект. Однако товар весом 15,6 тонны запустили на территорию региона.

Как отмечают в Россельхознадзоре, завозить плоды и ягоды, зараженные карантинными видами ложнощитовок и щитовок, не запрещено.

Добавим, что тутовая щитовка — опасный вредитель плодовых, декоративных и лесных культур. Он широко распространен во многих странах.