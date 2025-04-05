В Приморье пустили партию зараженного киви из Китая

В Приморский край разрешили ввезти партию киви из Китая с тутовой щитовкой. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональный Россельхознадзор.
По данным ведомства, в партии киви из Китая нашли тутовую щитовку. Это карантинный объект. Однако товар весом 15,6 тонны запустили на территорию региона.
Как отмечают в Россельхознадзоре, завозить плоды и ягоды, зараженные карантинными видами ложнощитовок и щитовок, не запрещено.
Добавим, что тутовая щитовка — опасный вредитель плодовых, декоративных и лесных культур. Он широко распространен во многих странах.