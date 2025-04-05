Заемщиков МФО освободили от обязательств в Алматы

Ранее Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии противоправной деятельности шести микрофинансовых организаций в городе Алматы.
«Решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности 2 компании, а также проводится проверка в отношении еще 4-х аффилированных МФО», — сообщили в АФМ.
Агентством установлено, что шесть МФО действовали как единая структура, использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран.
«Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными, таким образом заемщики освобождены от обязательств, а МФО обязаны вернуть полученные средства», — добавили в АФМ.
По данным АФМ, в рез