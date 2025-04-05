В Ростове-на-Дону открыли форум «Интеграция 2025»

Напомним, на форуме «Интеграция» в Ростове уже второй год подряд встречаются главы отраслевых ведомств, депутаты Государственной Думы и руководители федеральных министерств. В этом году в рамках форума также запланировано выездное совещание комитета Госдумы по экономической политике. Кроме того, состоятся тематические круглые столы по различным темам.