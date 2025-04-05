В Ростове-на-Дону открыли форум «Интеграция 2025». На площадке обсуждают темы взаимодействия российских регионов и социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.
В первый день форума состоялось пленарное заседание по вопросам промышленного и инвестиционного потенциала регионов юга России.
— Ростовская область всегда была и остается центром южного макрорегиона. Нас всегда объединяли общая история, культура, ценности, общие вызовы и общее будущее. Наш регион первым протянул руку помощи жителям Донбасса в самый непростой период. Поддержку соседям оказываем и сейчас, — сказал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона напомнил, что в рамках содружества «Донбасс», куда входят Ростовская и Воронежская области, ДНР и ЛНР, реализуются взаимовыгодные проекты. Наиболее значимыми направлениями являются развитие дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры, восстановление и повышение продуктивности рыбного хозяйства. Хорошие перспективы, по мнению Юрия Слюсаря, у проектов в туризме и в научно-исследовательской сфере.
Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил Ростовскую область за всестороннюю помощь в восстановлении и интеграции республики.
Напомним, на форуме «Интеграция» в Ростове уже второй год подряд встречаются главы отраслевых ведомств, депутаты Государственной Думы и руководители федеральных министерств. В этом году в рамках форума также запланировано выездное совещание комитета Госдумы по экономической политике. Кроме того, состоятся тематические круглые столы по различным темам.