Мэрия Новосибирска заменит все троллейбусы города на электробусы за 12 лет

Власти Новосибирска изучают возможность постепенного перехода с троллейбусов на классические электробусы, сообщили в мэрии города. По словам начальника управления организации пассажирских перевозок Михаила Никулина, в ближайшее время планируется начать опытную эксплуатацию нового вида транспорта.
«Мы решили идти не по пути революционной замены транспорта, как Санкт-Петербург, а эволюционным путём. Переход займет около 12 лет — срок службы нынешних машин», — пояснил Никулин.
В настоящее время в городе работают 258 новых троллейбусов с динамической подзарядкой, закупленных в последние два года. Как отметили в мэрии, полный переход на электробусы сдерживают несколько факторов: высокая стоимость подвижного состава (в два раза дороже текущих моделей), необходимость создания новой инфраструктуры для зарядки и переобучения водителей. Параллельно в городе развивается сеть зарядных станций для электротранспорта — к 2030 году планируется установить около 2 000 медленных и 250−300 быстрых станций с общими инвестициями 1−1,5 млрд рублей. Проекты по развитию зарядной инфраструктуры уже анонсировали СГК и топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ».