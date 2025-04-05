Мэрия Новосибирска заменит все троллейбусы города на электробусы за 12 лет

В настоящее время в городе работают 258 новых троллейбусов с динамической подзарядкой, закупленных в последние два года. Как отметили в мэрии, полный переход на электробусы сдерживают несколько факторов: высокая стоимость подвижного состава (в два раза дороже текущих моделей), необходимость создания новой инфраструктуры для зарядки и переобучения водителей. Параллельно в городе развивается сеть зарядных станций для электротранспорта — к 2030 году планируется установить около 2 000 медленных и 250−300 быстрых станций с общими инвестициями 1−1,5 млрд рублей. Проекты по развитию зарядной инфраструктуры уже анонсировали СГК и топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ».