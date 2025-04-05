Подрядчик станции «Спортивная» в Новосибирске отчитался об убытках

Финансовые показатели компании демонстрируют негативную динамику: в 2023 году убытки составляли 412 миллионов рублей при выручке 1,5 миллиарда. В августе 2024 года контракт со «СпецТрансСтроем» на строительство станции метро «Спортивная» был расторгнут. В январе 2025-го против бывшего руководства компании были возбуждены новые уголовные дела по статье о мошенничестве, связанные с возможным выводом бюджетных средств при строительстве станции метро. В настоящее время единственным учредителем компании значится Сергей Дмуха, а генеральным директором — Александр Ельцов.