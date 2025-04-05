Подрядчик станции «Спортивная» в Новосибирске отчитался об убытках

Строительная компания «СпецТрансСтрой», ранее участвовавшая в реализации таких значимых проектов Новосибирска, как строительство станции метро «Спортивная» и ремонт Октябрьского моста, по данным сервиса RusProfile, завершила 2024 год с убытком в 121 миллион рублей при выручке 1,2 миллиарда рублей.
«В декабре силовики задержали бывшего директора “СпецТрансСтроя” Сергея Арапова и его заместителя Виталия Сукача по подозрению в мошенничестве при строительстве объекта водоснабжения в Татарском районе», — сообщается в материалах следствия.
Финансовые показатели компании демонстрируют негативную динамику: в 2023 году убытки составляли 412 миллионов рублей при выручке 1,5 миллиарда. В августе 2024 года контракт со «СпецТрансСтроем» на строительство станции метро «Спортивная» был расторгнут. В январе 2025-го против бывшего руководства компании были возбуждены новые уголовные дела по статье о мошенничестве, связанные с возможным выводом бюджетных средств при строительстве станции метро. В настоящее время единственным учредителем компании значится Сергей Дмуха, а генеральным директором — Александр Ельцов.
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