В Новосибирске суд обязал застройщика передать 9 квартир в собственность мэрии

В Новосибирске застройщик передаст 9 квартир мэрии вместо снесенных аварийных бараков на Добролюбова. Решение было опубликовано на сайте Арбитражного суда Новосибирской области 31 марта.
11 лет назад компания заключила сделку по реновации территории напротив НГАУ. Было снесено 6 аварийных бараков, застройщик построил многоэтажные дома и должен был передать мэрии 11 квартир. Двое собственников изменили решение, после чего осталось требование передать 9 квартир.
По соглашению компания должна была завершить строительство до конца 2024 года, однако перенесла его на 2025 год. Мэрия Новосибирска обратилась с иском, ответчик обещал передать квартиры до конца 2025 года. Суд встал на сторону мэрии.
— Обязать общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТТЭК» в срок до 31 декабря 2025 года передать мэрии 8 двухкомнатных квартир и 1 однокомнатную квартиру. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия, — сообщает в решении Арбитражный суд Новосибирской области.