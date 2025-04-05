Детским лагерям Кубани предложили предоставить налоговые каникулы

В Краснодарском крае предложили ввести налоговые и кредитные каникулы для детских лагерей, расположенных на территориях, пострадавших от разлива мазута.
— Предлагаем на федеральном уровне рассмотреть меры поддержки организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей на пострадавших от разлива мазута территориях. Это может быть похоже на меры, которые действовали во время пандемии COVID-19, включая налоговые и кредитные каникулы по обязательным платежам и кредитам, — сообщил председатель комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Александр Джеус.
Каждый год Кубань принимает около 400 тысяч детей из разных уголков страны. Губернатор региона предложил внедрить новые преференции для детских лагерей, чтобы обеспечить максимальную поддержку на федеральном уровне. На уровне края уже введены льготы по налогу на имущество для детских здравниц, а также предусмотрен вычет по налогу на прибыль.