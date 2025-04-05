Детским лагерям Кубани предложили предоставить налоговые каникулы

Каждый год Кубань принимает около 400 тысяч детей из разных уголков страны. Губернатор региона предложил внедрить новые преференции для детских лагерей, чтобы обеспечить максимальную поддержку на федеральном уровне. На уровне края уже введены льготы по налогу на имущество для детских здравниц, а также предусмотрен вычет по налогу на прибыль.