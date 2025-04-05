«Победа» вернула рейсы между Петербургом и Минском

Между Петербургом и Минском вновь будут летать рейсы «Победы». О возобновлении маршрутов сообщили в пресс-службе самой авиакомпании. Первый полет лоукостера совершили уже в пятницу, 4 апреля. Рейсы будут регулярными — полететь в столицу Беларуси и вернуться обратно можно будет каждый день.
— Лоукостер «Победа» приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург (Россия) — Минск (Беларусь), — отчитались в авиакомпании.
К слову, на днях в Пулково запустили авиасообщение и с другим крупным белорусским городом — Брестом. Рейс стартовал в День единения народов двух государств, 2 апреля, под торжественную музыку и в присутствии официальных лиц. Добавим, что полететь в Брест из Петербурга можно дважды в неделю, по средам и субботам.