«Победа» вернула рейсы между Петербургом и Минском

К слову, на днях в Пулково запустили авиасообщение и с другим крупным белорусским городом — Брестом. Рейс стартовал в День единения народов двух государств, 2 апреля, под торжественную музыку и в присутствии официальных лиц. Добавим, что полететь в Брест из Петербурга можно дважды в неделю, по средам и субботам.