Власти Башкирии обещали запустить транспорт от Башдрамы до Инорса

Андрей Геннадьевич в том числе рассказал, что Башкирия закупила 118 автобусов большого класса, а по динамике роста пассажиропотока республика — в десятке лучших регионов России.
Депутат Госсобрания Флюр Нурлыгаянов задал несколько уточняющих вопросов Андрею Назарову. Парламентарий поинтересовался, почему общественный транспорт не ходит от Башкирского академического театра драмы до Инорса, особенно в вечернее время.
— На встрече с избирателями микрорайона Инорс, в котором проживает более 70 тысяч уфимцев, со стороны жителей «серебряного возраста» прозвучала досада, — рассказал Флюр Нурлыгаянович. — Они очень любят посещать спектакли Башкирского театра драмы, которые заканчиваются в районе десяти вечера. Но часто им не удается вернуться домой в Инорс на общественном транспорте. Решение вопроса перекликается с национальными целями, в соответствии с которыми мы должны утроить к 2030 году показатель посещения культурных мероприятий. Более того, глава республики ратует за создание условий для активного долголетия.
Андрей Назаров пообещал запустить такой маршрут для уфимских театралов.
Второй вопрос Флюра Нурлыгаянова касался обеспечения регулярным автобусным сообщением с районными центрами все населенные пункты республики с населением более 100 человек.
— В отчете правительства Башкирии прошлого года были отражены результаты исполнения исторического указа главы республики № 310 от 23 сентября 2019 года «О стратегическом развитии Башкортостана до 2024 года», — напомнил депутат. — На мой взгляд, некоторые задачи из этого указа сохранили свою актуальность по сей день. Как происходит модернизация системы общественного транспорта? Какие инициативы были реализованы для увеличения качества обслуживания пассажиров, в том числе для улучшения транспортной доступности в отдаленных и малонаселенных районах республики?
Андрей Назаров ответил, что сейчас для обеспечения транспортной доступности в Башкирии задействовано около пяти тысяч транспортных средств.
— С 2019 года было приобретено 1519 автобусов, 22 трамвая, 35 троллейбусов, — сообщил глава башкирского правительства Андрей Назаров. — В этом году придет еще 47 трамваев. Организован 351 межмуниципальный маршрут. Для поддержания транспортной доступности был приобретен 251 автобус малого и среднего класса и задействовали их на 160 маршрутах. Работа ведется ежегодно.
Кроме того, г-н Назаров сообщил, что глава РБ Радий Хабиров поставил задачу обновить до 85 процентов автомобильный парк общественного транспорта.
— Это предусмотрено в федеральном проекте развития общественного транспорта до 2030 года, — пояснил Андрей Геннадьевич. — Всего по потребностям республики надо обновить около трех тысяч единиц техники. Работаем над этой задачей. В первую очередь привлекаются федеральные средства и подаются заявки на федеральные программы.