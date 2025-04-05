Власти Башкирии обещали запустить транспорт от Башдрамы до Инорса

— На встрече с избирателями микрорайона Инорс, в котором проживает более 70 тысяч уфимцев, со стороны жителей «серебряного возраста» прозвучала досада, — рассказал Флюр Нурлыгаянович. — Они очень любят посещать спектакли Башкирского театра драмы, которые заканчиваются в районе десяти вечера. Но часто им не удается вернуться домой в Инорс на общественном транспорте. Решение вопроса перекликается с национальными целями, в соответствии с которыми мы должны утроить к 2030 году показатель посещения культурных мероприятий. Более того, глава республики ратует за создание условий для активного долголетия.