Центробанк развеял слухи: новые ограничения на переводы с карты на карту не вводятся

Тем самым регулятор поставил точку в обсуждениях, которые в течение двух последних дней активно циркулировали в соцсетях и мессенджерах.
Поводом для паники стали изменения в правила внутреннего контроля по противодействию легализации преступных доходов, зарегистрированные Минюстом 28 марта. Некоторые пользователи, не вникая в суть документа, сделали поспешные выводы — мол, теперь за каждый перевод свыше 30 БРВ нужно будет отчитываться, вводить дополнительные данные, а информация будет автоматически передаваться в налоговые и правоохранительные органы.
Однако сегодня Центральный банк дал четкое разъяснение. Да, в обновленных правилах действительно есть пункт, согласно которому при переводе денег на сумму, равную или превышающую 30-кратный размер базовой расчётной величины (БРВ), необходимо передавать идентификационные данные отправителя. Но это вовсе не означает, что пользователям теперь придется вручную заполнять какие-либо дополнительные поля и на них будут наложены какие-то ограничения из-за этого.
В ЦБ подчеркнули, что данное требование не создаёт дополнительных затруднений для клиентов, поскольку оно касается исключительно обязанности обмена информацией между платёжными организациями и банками.
«Данное требование означает, что уже имеющиеся идентификационные данные, полученные при открытии аккаунта, должны сопровождать внутренние переводы электронных денег на сумму, равную или превышающую 30-кратный размер базовой расчётной величины», — пояснили в ЦБ.
Если говорить проще, банки уже располагают необходимыми данными, и повторно запрашивать их у клиентов никто не будет. Всё происходит автоматически на уровне обмена информацией между банками и платёжными системами.
То есть никаких новых ограничений для граждан не вводится, и переводы с карты на карту по-прежнему можно осуществлять в обычном режиме.
От редакции добавим, что, скорее всего, суть нововведения — в создании технического маркера для выявления возможных подозрительных операций. Если кто-то будет регулярно совершать крупные переводы, регулятор обратит на это внимание, получит необходимую информацию и сможет пристальнее изучить, что именно происходит.