Центробанк развеял слухи: новые ограничения на переводы с карты на карту не вводятся

Однако сегодня Центральный банк дал четкое разъяснение. Да, в обновленных правилах действительно есть пункт, согласно которому при переводе денег на сумму, равную или превышающую 30-кратный размер базовой расчётной величины (БРВ), необходимо передавать идентификационные данные отправителя. Но это вовсе не означает, что пользователям теперь придется вручную заполнять какие-либо дополнительные поля и на них будут наложены какие-то ограничения из-за этого.