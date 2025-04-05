В странах ЕАЭС производство масличных культур за 5 лет выросло на 33%

Представитель Комиссии проинформировала участников сессии, что в 2024 году валовые сборы основных видов масличных культур в ЕАЭС достигли 34,6 млн тонн, что на 33% больше показателя 2019 года. Высокий урожай способствовал полуторакратному росту производства растительных масел — до 11,6 млн тонн.