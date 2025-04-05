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В странах ЕАЭС производство масличных культур за 5 лет выросло на 33%

Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового третье.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Валовый сбор масличных культур в странах ЕАЭС за последние 5 лет вырос на 33% и составил 34 млн 618 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Высокие результаты работы масложировой отрасли в Евразийском экономическом союзе отметила директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян выступая на пленарной сессии Масложировой конференции-2025 в Москве отметила.

Представитель Комиссии проинформировала участников сессии, что в 2024 году валовые сборы основных видов масличных культур в ЕАЭС достигли 34,6 млн тонн, что на 33% больше показателя 2019 года. Высокий урожай способствовал полуторакратному росту производства растительных масел — до 11,6 млн тонн.

С учетом обеспечения внутреннего спроса населения государства-члены реализуют готовую продукцию на рынках более 120 стран.

Ключевыми торговыми партнерами ЕАЭС являются Китай, Индия, Турция, Иран, Алжир, Узбекистан и Таджикистан. По поставкам подсолнечного масла Союз занимает второе место в мире, рапсового — третье.

По словам Карапетян, у стран Союза есть все предпосылки для укрепления уже имеющихся и завоевания новых позиций на мировом рынке.

«В этом контексте важно принимать согласованные решения с тем, чтобы не конкурировать, а взаимовыгодно дополнять друг друга. Комиссия готова к прямому диалогу с представителями бизнеса для формирования условий сотрудничества, отвечающих потребностям реального сектора», — резюмировала эксперт.