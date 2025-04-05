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Семь автобусов временно изменят маршруты в Астане

Жителей Астаны и гостей города предупредили о временном изменении семи автобусных маршрутов столицы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны пояснили, что речь идет о движении маршрутов № 321, 6,16,37,39,42 и 503.

Граждан просят с пониманием отнестись к данным мерам и заранее выбирать свои маршруты.

5 апреля 2025 года в ТОО «City Transportation Systems» заявили, что в рамках проекта легкорельсового транспорта (LRT) осуществляется производство подвижного состава. Согласно предоставленной информации, из 19 запланированных вагонов в работе находятся шесть. Прибытие первой партии ожидается в сентябре.