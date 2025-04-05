Семь автобусов временно изменят маршруты в Астане

5 апреля 2025 года в ТОО «City Transportation Systems» заявили, что в рамках проекта легкорельсового транспорта (LRT) осуществляется производство подвижного состава. Согласно предоставленной информации, из 19 запланированных вагонов в работе находятся шесть. Прибытие первой партии ожидается в сентябре.