Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Т Плюс» установит на пермской ТЭЦ-14 экспериментальную турбину

На пермской ТЭЦ-14 (входит в Т Плюс) будет установлена экспериментальная отечественная турбина разработки «Силовых машин» ГТЭ-65. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Источник: Коммерсантъ

Как уточнили в «Т Плюс», договор о поставке этого энергетического оборудования подписали 28 марта гендиректор «Т Плюс» Павел Сниккарс и гендиректор АО «Силовые машины» Александр Конюхов.

Как сообщалось ранее, российское предприятие «Силовые машины» разработало две турбины — ГТЭ-65 на 65 МВт и ГТЭ-170 на 170 МВт. Эти турбины призваны заменить аналогичное оборудование Siemens, который покинул РФ после начала СВО. Первый головной образец газовой турбины ГТЭ-65 планируется установить на пермской ТЭЦ-14. Как уточняет «Т Плюс», речь идет о ГТЭ-65.1 — экспериментальной газовой турбине F-класса с температурой в камере сгорания 1 320. Ее разработка позволит обеспечить технологический суверенитет энергетической отрасли.

«Т Плюс» собирается строить два парогазовых блока на российских газовых турбинах по программе модернизации, их запуск запланирован на 1 апреля 2028 года. Согласно постановлению правительства от 2021 года, планируется выделить на модернизацию Саратовской ТЭЦ-2 (115 МВт) 8,68 млрд руб., Пермской ТЭЦ-14 (105 МВт) — 8,21 млрд руб.