«Т Плюс» установит на пермской ТЭЦ-14 экспериментальную турбину

Как сообщалось ранее, российское предприятие «Силовые машины» разработало две турбины — ГТЭ-65 на 65 МВт и ГТЭ-170 на 170 МВт. Эти турбины призваны заменить аналогичное оборудование Siemens, который покинул РФ после начала СВО. Первый головной образец газовой турбины ГТЭ-65 планируется установить на пермской ТЭЦ-14. Как уточняет «Т Плюс», речь идет о ГТЭ-65.1 — экспериментальной газовой турбине F-класса с температурой в камере сгорания 1 320. Ее разработка позволит обеспечить технологический суверенитет энергетической отрасли.