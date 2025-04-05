Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Волгоградской области

На первом месте находится вакансия DevOps-инженера с зарплатой от 350 тысяч рублей на руки. Кандидат должен обладать знаниями в области prometheus, grafana, ELK, Zabbix, а также иметь опыт работы с Kafka, ActiveMQ, Camunda, Azure DevOps, OKD и SQL на уровне Middle. В задачах значится организация и координация работы участников проекта, настройка логирования и мониторинга систем.
Вторую строчку занимает предложение для руководителя отдела маркетинга и анализа с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки. Работодатель ищет кандидата с опытом работы не менее одного года. В обязанности руководителя входит создание креативного контента, разработка стратегий продвижения, взаимодействие со СМИ.
Третье место занимает вакансия Middle developer C++ UE5, предлагающая зарплату от 200 тысяч рублей на руки. Специалист должен владеть Unreal Engine 5 и иметь опыт разработки мидкор+ проектов с мультиплеером.
Четвертая позиция в списке — руководитель филиала с зарплатой от 200 тысяч рублей до вычета налогов. Кандидат должен иметь опыт работы на руководящих должностях и в продажах. В его обязанностях значится организация работы филиала, управление персоналом, курирование продаж.
Замыкает пятерку вакансия главного архитектора проекта с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки. Кандидат должен иметь высшее образование в области архитектуры или дизайна интерьеров и разбираться в архитектурных принципах и трендах. Задачи архитектора — разработка эскизных проектов, контроль документации, подготовка материалов для государственной экспертизы.