Назван топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Волгоградской области

На первом месте находится вакансия DevOps-инженера с зарплатой от 350 тысяч рублей на руки. Кандидат должен обладать знаниями в области prometheus, grafana, ELK, Zabbix, а также иметь опыт работы с Kafka, ActiveMQ, Camunda, Azure DevOps, OKD и SQL на уровне Middle. В задачах значится организация и координация работы участников проекта, настройка логирования и мониторинга систем.