Крупные покупки в Молдове теперь можно делать при заполнении документа

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Крупные покупки теперь совершаются с заполнением декларации о личной ответственности Физические лица могут приобретать недвижимость и автомобили с 1 апреля 2025 года только после заполнения Декларации о собственной ответственности.
Соответствующее положение содержится в законе № 34 «Об осуществлении наличных денежных расчетов». Подавая ее, физическое лицо под свою ответственность подтверждает, что средства, используемые в сделке, получены из законных источников.
Подобная декларация представляется в банк и при приобретении автомобиля, если цена по договору превышает эквивалент в 50 среднемесячных заработных плат.
В настоящий момент среднемесячная зарплата в экономике установлена на уровне 16 100 леев. В последующие годы порог будет снижаться. В 2026 г. при приобретении недвижимости он составит 75 зарплат, а в 2027-м — 50. В декларации содержится информация о физлице, поставщике платежных услуг, характере сделки (номер и дата договора, его стоимость, способ оплаты) и выгодоприобретателе.
При указании источника средств в декларации кратко описывается их происхождение. В том числе зарплата покупателя, его кредиты, сбережения, денежные переводы с перечнем подтверждающих документов.
Если у физлица нет таких документов или они не могут быть представлены, декларант должен предоставить информацию об обстоятельствах их получения (в стране или за рубежом).