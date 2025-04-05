Крупные покупки в Молдове теперь можно делать при заполнении документа

В настоящий момент среднемесячная зарплата в экономике установлена на уровне 16 100 леев. В последующие годы порог будет снижаться. В 2026 г. при приобретении недвижимости он составит 75 зарплат, а в 2027-м — 50. В декларации содержится информация о физлице, поставщике платежных услуг, характере сделки (номер и дата договора, его стоимость, способ оплаты) и выгодоприобретателе.