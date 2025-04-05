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Российский лоукостер возобновил полеты в Беларусь

Авиакомпания «Победа» с 4 апреля начала совершать регулярные рейсы в столицу Беларуси из Москвы и Санкт-Петербурга. Как рассказали в ТАСС, первые полеты прошли со стопроцентной загрузкой.

Источник: РИА "Новости"

Рейсы Санкт-Петербург — Минск и Москва — Минск «Победа» теперь будет выполнять ежедневно. В прошлом году самолеты авиакомпании уже летали по этим маршрутам, но на зимние месяцы полеты были приостановлены.

«Победа» — российский вариант лоукостера. Ее парк состоит из 42 лайнеров Boeing 737−800. Кроме России и Беларуси, авиакомпания летает в ОАЭ, Армению, Турцию, Киргизию и Узбекистан.

Полеты в Беларусь возобновились после того, как с 30 марта Национальный аэропорт Минск перешел на летнее расписание. Сообщалось также, что на это время компания Red Wings вернет регулярные рейсы в Минск из Ульяновска, Уфы и Архангельска.