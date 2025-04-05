Российский лоукостер возобновил полеты в Беларусь

Рейсы Санкт-Петербург — Минск и Москва — Минск «Победа» теперь будет выполнять ежедневно. В прошлом году самолеты авиакомпании уже летали по этим маршрутам, но на зимние месяцы полеты были приостановлены.
«Победа» — российский вариант лоукостера. Ее парк состоит из 42 лайнеров Boeing 737−800. Кроме России и Беларуси, авиакомпания летает в ОАЭ, Армению, Турцию, Киргизию и Узбекистан.
Полеты в Беларусь возобновились после того, как с 30 марта Национальный аэропорт Минск перешел на летнее расписание. Сообщалось также, что на это время компания Red Wings вернет регулярные рейсы в Минск из Ульяновска, Уфы и Архангельска.