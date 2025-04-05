Ограничения для прокатных электросамокатов ввели в Минске

«Дополнительно предусмотрены участки улично-дорожной сети, на которых скорость движения будет ограничена до 7 км/ч, а также территории, на которых запрещено начало, завершение аренды, остановка и стоянка арендных самокатов», — рассказал он. Предполагается, что это снизит риск конфликтов между пешеходами, велосипедистами и пользователями самокатов в местах с высокой плотностью движения.