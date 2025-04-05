Ограничения для прокатных электросамокатов ввели в Минске

Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович уточнил, что в пределах 1-го городского кольца ограничение скорости составит 15 км/ч, в пределах 2-го кольца — 17 км/ч.
На оставшейся территории Минска допустимая скорость составит 20 км/ч.
«Дополнительно предусмотрены участки улично-дорожной сети, на которых скорость движения будет ограничена до 7 км/ч, а также территории, на которых запрещено начало, завершение аренды, остановка и стоянка арендных самокатов», — рассказал он. Предполагается, что это снизит риск конфликтов между пешеходами, велосипедистами и пользователями самокатов в местах с высокой плотностью движения.
Напомним, ранее прокатные самокаты не могли разгоняться быстрее 25 км/ч (это ограничивалось их программой). В некоторых зонах сервисы кикшеринга ограничивали их движение до 15 км/ч, и даже до 7 км/ч.
Причина нововведений — большое количество ДТП с самокатами.
В их результате 53 человека были ранены, один человек погиб.
Отметим, что в новом сезоне уже также зафиксированы первые ДТП с участием электросамокатов. В январе пенсионерку на самокате насмерть сбил троллейбус в Минске. В начале апреля под колесами легковушки в Лиде погиб подросток, который пересекал проезжую часть на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу.