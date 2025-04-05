В Ростовской области ищут желающих работать за зарплату в 700 тысяч рублей

Наиболее высокую оплату труда в 700 тысяч рублей один из работодателей предложил IT-архитектору Back-End. По условиям найма, от кандидата требовались высшее техническое образование, минимум три года опыта работы в роли Solution Architect, а также опыт в качестве Tech Lead или Senior Back-End developer.