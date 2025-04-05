В Ростовской области ищут желающих работать за зарплату в 700 тысяч рублей

Самые высокие зарплатные предложения на начало апреля 2025 года в Ростовской области варьировались от 200 до 700 тысяч рублей в месяц. Такой вывод после анализа рынка труда сделали специалисты портала hh.ru.
Наиболее высокую оплату труда в 700 тысяч рублей один из работодателей предложил IT-архитектору Back-End. По условиям найма, от кандидата требовались высшее техническое образование, минимум три года опыта работы в роли Solution Architect, а также опыт в качестве Tech Lead или Senior Back-End developer.
На втором месте с зарплатой в 300 тысяч рублей оказалась вакансия Python team lead. От кандидата потребовали не менее пяти лет опыта коммерческой разработки на Python, знания принципов работы операционных систем, современных фреймворков и библиотек для Python.
Третью позицию заняло предложение о работе для руководителя службы разработки 1С. Претендовать на 300 тысяч рублей в месяц до вычета налогов могли специалисты с высшим образованием, опытом управленческой деятельности и опытом программирования как типового, так и нетипового функционала в качестве разработка 1С.
Также высокие зарплаты предложили инженеру-конструктору-планировщику (от 240 тысяч рублей на руки) и руководителю отдела по работе с инвесторами (200 тысяч рублей).