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В Новосибирске хотят обанкротить сеть кофеен

ФНС по Новосибирской области подала иск о банкротстве управляющей сети кофеен «Кузина».

Источник: Reuters

Как говорится в информации от арбитражного суда, на данный момент сумма исковых требований к управляющей сети в лице Евгении Головковой составляет более 2,5 миллионов рублей.

Напомним, что известная сетка кофеен «Кузина» смогла допустить дефолт по облигациям. Еще в конце марта 2025 года было известно, как у компании приостановили операции по банковским счетам.

Отметим, что на данный момент сетка кофеен располагается не только в Новосибирске, но и в Барнауле, а также в Москве. Она была основана еще 15 лет назад американским предпринимателем Эриком Шогреном.