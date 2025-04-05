В Новосибирске хотят обанкротить сеть кофеен

Как говорится в информации от арбитражного суда, на данный момент сумма исковых требований к управляющей сети в лице Евгении Головковой составляет более 2,5 миллионов рублей.
Напомним, что известная сетка кофеен «Кузина» смогла допустить дефолт по облигациям. Еще в конце марта 2025 года было известно, как у компании приостановили операции по банковским счетам.
Отметим, что на данный момент сетка кофеен располагается не только в Новосибирске, но и в Барнауле, а также в Москве. Она была основана еще 15 лет назад американским предпринимателем Эриком Шогреном.