Между Ташкентом и Краснодаром запускаются регулярные автобусные рейсы

Регулярные рейсы по маршруту «Ташкент — Краснодар» будут осуществляться с центрального автовокзала «Ташкент».
По информации компании Uzautotrans Service, пассажиры будут отправляться в путь дважды в неделю — по вторникам и пятницам — на комфортабельных автобусах марки Yutong. Время отправления — 20:00.
Стоимость билета составляет 900 тысяч сумов.
Новый маршрут предоставит жителям Узбекистана дополнительную возможность удобно и доступно добраться до юга России. Это особенно актуально так как сейчас работа аэропорта Краснодар временно ограничена. Эта зона признана не безопасной для полетов гражданских воздушных судов и пассажиров.
Дополнительную информацию о расписании и бронировании билетов можно получить на автовокзале «Ташкент».