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Между Ташкентом и Краснодаром запускаются регулярные автобусные рейсы

Vaib.uz (Узбекистан. 5 апреля). С 8 апреля 2025 года между столицей Узбекистана и российским городом Краснодар налаживается новое автобусное сообщение.

Источник: Vaib.Uz

Регулярные рейсы по маршруту «Ташкент — Краснодар» будут осуществляться с центрального автовокзала «Ташкент».

По информации компании Uzautotrans Service, пассажиры будут отправляться в путь дважды в неделю — по вторникам и пятницам — на комфортабельных автобусах марки Yutong. Время отправления — 20:00.

Стоимость билета составляет 900 тысяч сумов.

Новый маршрут предоставит жителям Узбекистана дополнительную возможность удобно и доступно добраться до юга России. Это особенно актуально так как сейчас работа аэропорта Краснодар временно ограничена. Эта зона признана не безопасной для полетов гражданских воздушных судов и пассажиров.

Дополнительную информацию о расписании и бронировании билетов можно получить на автовокзале «Ташкент».