Между Ташкентом и Краснодаром запускаются регулярные автобусные рейсы

Новый маршрут предоставит жителям Узбекистана дополнительную возможность удобно и доступно добраться до юга России. Это особенно актуально так как сейчас работа аэропорта Краснодар временно ограничена. Эта зона признана не безопасной для полетов гражданских воздушных судов и пассажиров.