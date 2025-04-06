Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной

КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Молдавия столкнулась с уникальной ситуацией, когда экспорт товаров заблокирован и на Восток, и на Запад, заявил экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
Партии «Действие и солидарность» удалось совершить невозможное: посеять раздражение во все крупнейшие торговые державы одновременно. Молдавия стала страной, заблокированной в трех направлениях экспорта одновременно.
Он отметил, что Молдавия стала единственной страной в мире, на которую наложены торговые санкции как Востоком, так и Западом.
«Это достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Когда тебя санкционируют и Кремль, и Вашингтон — это не несчастье, это грубая некомпетентность! Может быть, в Кишиневе надеются, что Брюссель сам и из жалости благородно продлит квоты на экспорт фруктов? Забудьте! Европа не работает из жалости и глядит с презрением на близорукие правительства», — добавил экс-премьер.
Он выразил недоумение в связи с тем, что правительство республики не прилагает усилий для улучшения ситуации.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты госдолга. Ставка в отношении Молдавии составила 31%.