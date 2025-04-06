Экс-премьер Филат назвал ситуацию с экспортом в Молдавии уникальной

«Это достижение достойно Книги рекордов Гиннесса. Когда тебя санкционируют и Кремль, и Вашингтон — это не несчастье, это грубая некомпетентность! Может быть, в Кишиневе надеются, что Брюссель сам и из жалости благородно продлит квоты на экспорт фруктов? Забудьте! Европа не работает из жалости и глядит с презрением на близорукие правительства», — добавил экс-премьер.