На Чубайса подали в суд и арестовали его деньги: что происходит с «Роснано»

Корпорация Роснано подала иск в арбитражный суд против своего экс-главы Анатолия Чубайса, а также против семи других бывших руководителей организации. Разбирательство проходит по категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Счета топ-менеджеров на общую сумму 5,6 млрд рублей заблокированы. Что известно о ситуации, развивающейся в деле против беглого руководителя и его замов в материале URA.RU.