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Нацбанк обнародовал курс евро и курс доллара на 6 апреля

Нацбанк Беларуси установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 6 апреля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены курсы валют на 6 апреля 2025 года, воскресенье. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в воскресенье остались прежними в сравнении с установленными накануне.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 6 апреля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1261 белорусского рубля, 1 евро — 3,4606 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6611 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 4 апреля, и субботу, 5 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

Также Беларусь и Россия создадут общий рынок ювелирных изделий.