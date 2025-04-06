Нацбанк обнародовал курс евро и курс доллара на 6 апреля

Национальным банком определены курсы валют на 6 апреля 2025 года, воскресенье. Так, курс евро, курс доллара и курс российского рубля в воскресенье остались прежними в сравнении с установленными накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на воскресенье, 6 апреля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1261 белорусского рубля, 1 евро — 3,4606 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6611 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 4 апреля, и субботу, 5 апреля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Также Беларусь и Россия создадут общий рынок ювелирных изделий.